Представлен неттоп ECS Liva One Pus SoC

2018-06-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ECS Liva One Pus SoC ; [100]
Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) пополнила ассортимент неттопов моделью Liva One Pus SoC, построенной на платформе Intel Gemini Lake. Новинка оснащается 2-ядерным процессором Celeron J4005 с частотой 2,0–2,7 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600, 4-ядерным Celeron J4105 (1,5–2,5 ГГц и Intel UHD Graphics 600) и 4-ядерным Pentium J5005 (1,5–2,8 ГГц и Intel UHD Graphics 605, до 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 в виде одного модуля SO-DIMM, твердотельным накопителем M.2 2242/2280 SSD и 2,5-дюймовым устройством хранения данных с SATA-интерфейсом, сетевым Ethernet-контроллером, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, тремя портами USB 2.0, интерфейсами HDMI и D-Sub, разъёмом для сетевого кабеля, двумя портами USB 3.0 и USB 2.0.

TDP всех процессоров равно 10 Вт. Размеры корпуса составляют 196:183:45 мм, а объем – 1,6 литра. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10.


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