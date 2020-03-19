Представлен неттоп Purism Librem Mini на Linux-платформе

Создатели проекта Purism представили компактный ПК Librem Mini, который построен на аппаратной платформе Intel и Linux-платформе PureOS. Новинка характеризуется габаритами 128:128:38 мм, массой 1 кг, 4-ядерным процессором Intel Core i7-8565U поколения Whiskey Lake с возможностью обработки до восьми потоков инструкций, тактовой частотой до 4,6 ГГц и графикой Intel UHD 620, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-2400 (до 64 ГБ), портом SATA 3.0 для 2,5-дюймового устройства хранения информации, возможностью установки твердотельного модуля М.2, сетевым контроллером Gigabit Ethernet LAN, модулями Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.0, которые доступны в качестве опций, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, четырьмя портами USB 3.0, двумя USB 2.0 и одним USB Type-C. Цена на неттоп стартует от 700 долларов.