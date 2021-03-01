Представлен неттоп Shuttle DS20U на Intel Comet Lake-U

Компания Shuttle представила неттоп DS20U, который построен на аппаратной платформе Intel Comet Lake-U. Новинка характеризуется 1,3-литровым корпусом, размерами 200:165:39,5 мм, чипами Celeron 5205U, Core i3-10110U, Core i5-10210U или Core i7-10510U, двумя слотами для оперативной памяти DDR4-2400/2666 SODIMM (максимум 32 ГБ), одним 2,5-дюймовым накопителем и твердотельным модулем M.2 2280, гигабитными сетевыми контроллерами Intel i211 и i219LM, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, аудиокодеком Realtek ALC662, двумя портами USB 3.2 Gen2 и четырьмя USB 2.0, а также аудиогнездами спереди и слотом для SD-карты, разъемами HDMI, DisplayPort и D-Sub, гнёздами для сетевых кабелей, последовательным портом и двумя портами USB 3.2 Gen2 сзади. В качестве операционных систем могут использоваться Windows 10 и Linux.

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