Представлен ноутбук HP EliteBook X G2q на Snapdragon X2

Компания HP пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью EliteBook X G2q, основанной на процессорах Qualcomm Snapdragon X2 вплоть до 12-ядерного Snapdragon Elite X2 с нейронным блоком мощностью до 85 TOPS.

Новинка также характеризуется 14-дюймовым экраном с LCD или OLED-матрицами с разрешением до 2.5K, кадровой частотой до 120 Гц, полным охватом цветовых палитр DCI-P3 и Adobe RGB, яркостью до 800 нит и системой конфиденциальности Sure View, от 16 ГБ до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельными накопителями PCIe Gen4 и Gen5 вместимостью до 2 ТБ, поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и 5G (опция), 5-Мп веб-камерой, стереодинамиками, комплектной зарядкой мощностью 100 Вт и корпусом массой 1,36 кг. Ноутбук станет доступен для покупки в июле, но цены на конфигурации пока не раскрываются.
