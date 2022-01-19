Представлен новый Porsche Taycan Sport Turismo

Porsche представила обновленную версию своего Taycan Sport Turismo 2022 года, автомобиль основан на электромобиле Porsche Taycan 2022 года. Новый Porsche Taycan Sport Turismo получил ряд обновлений и доступен в ряде моделей, включая модели Sport Turismo, 4S, GTS, Turbo и Turbo S. Модель GTS будет доступна с февраля.

Топовая модель Turbo S разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 260 км/ч.

Новая версия предназначена для людей, которые хотят совместить удобство повседневного использования Taycan Cross Turismo с дорожными качествами спортивного седана Taycan. Как первый член семейства Taycan Sport Turismo, GTS будет запущен в конце февраля 2022 года, а остальные модели появятся всего через три недели в середине марта. Панорамная крыша с системой Sunshine Control доступна в качестве новой опции для Taycan Sport Turismo. Особенностью этого является защита от солнечных бликов.

Комментарии и отзывы Porsche Taycan Sport Turismo
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