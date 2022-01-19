Представлен новый Porsche Taycan Sport Turismo

Топовая модель Turbo S разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 260 км/ч.
Новая версия предназначена для людей, которые хотят совместить удобство повседневного использования Taycan Cross Turismo с дорожными качествами спортивного седана Taycan. Как первый член семейства Taycan Sport Turismo, GTS будет запущен в конце февраля 2022 года, а остальные модели появятся всего через три недели в середине марта. Панорамная крыша с системой Sunshine Control доступна в качестве новой опции для Taycan Sport Turismo. Особенностью этого является защита от солнечных бликов.