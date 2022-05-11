Представлен новый Range Rover Sport

Официально представлен новый Range Rover Sport. В основе нового Range Rover Sport лежит усовершенствованная гибкая модульная продольная архитектура Land Rover (MLA-Flex), которая обеспечивает идеальную основу для превосходной динамики и непревзойденной плавности хода.

Его линейка мощных и эффективных двигателей включает в себя два шестицилиндровых подключаемых модуля Electric Hybrid с увеличенным запасом хода, которые обеспечивают запас хода на чистом электричестве до 113 км и выброс CO 2 всего 18 г/км 1.

Новый двигатель V8 Twin Turbo мощностью 530 л.с. обеспечивает производительность спортивного автомобиля: разгон до 100 км/ч всего за 4,5 секунды при включенном Dynamic Launch. Покупатели могут выбрать из мощных и эффективных гибридных бензиновых и дизельных двигателей Ingenium, а полностью электрические силовые установки будут доступны в 2024 году, поскольку Land Rover продолжает свой путь электрификации.