Представлен новый Toyota Yaris GR Sport

Toyota объявила о выпуске новой версии своего популярного Toyota Yaris GR Sport, автомобиль появится в Европе во втором квартале 2022 года. Toyota Yaris GR Sport поставляется с настроенной подвеской, изготовленными на заказ 18-дюймовыми легкосплавными дисками, решеткой радиатора с узором «G» и многим другим.

Yaris GR Sport доступен с 1,5-литровым самозарядным двигателем от Toyota. Передняя и задняя подвески были модернизированы с помощью амортизаторов, оптимизированных для более быстрой реакции на более низких скоростях, улучшения реакции рулевого управления и комфорта езды. Задние пружины настроены так, чтобы подавлять наклон кузова или подъем колес при ускорении и торможении.

Жесткость кузова автомобиля была усилена дополнительными подпольными распорками с каждой стороны, улучшающими управляемость и устойчивость. Аэродинамические характеристики также были улучшены за счет дополнительных вкладышей в передних и задних колесных арках для уменьшения лобового сопротивления.

Yaris GR Sport оснащен изготовленными на заказ 18-дюймовыми легкосплавными дисками с красными акцентными линиями, которые усиливают ассоциацию этой модели с Gazoo Racing. Передняя решетка имеет новый сетчатый дизайн с узором «G».
Комментарии и отзывы Toyota Yaris GR Sport
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