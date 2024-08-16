Представлен новый бенчмарк Geekbench AI

Сегодня компания Primate Labs, разработчик синтетического бенчмарка Geekbench, представила свой новый тест для оценки производительности искусственного интеллекта под названием Geekbench AI. Он доступен на платформах iOS, Android, Windows, macOS и Linux и позволяет узнать, насколько быстро ваше устройство справляется с задачами машинного обучения в реальных условиях. Новый инструмент для оценки аппаратного оборудования устройств ранее был известен как Geekbench ML в период его предварительного тестирования, а теперь инструмент доступен для широкой публики с достаточно приличным набором функций. Разработчики объяснили, что Geekbench AI оценивает работу центрального процессора, графического процессора и нейронного процессора в задачах машинного обучения, а его итоговый результат основывается на точности и скорости выполнения задач.

Каждое тестирование в Geekbench AI предоставляет три результата — с одинарной точностью, с половинной точностью и квантованный результат. Ещё Geekbench AI поддерживает множество фреймворков для работы с ИИ — CoreML для macOS и iOS, OpenVINO для Windows и Linux, QNN для компьютеров на базе процессоров Qualcomm Snapdragon, а также специфичные фреймворки для устройств на базе Android. Каждая рабочая нагрузка тестируется как минимум пять раз, чтобы гарантировать, что устройства достигнут пика своей производительности во время тестирования. Довольно интересное решение, которое стоит учитывать.