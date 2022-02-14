Представлен новый болид Формулы-1 Aston Martin AMR22

Компания Aston Martin представила свой новый автомобиль Формулы-1 Aston Martin AMR22, который будет участвовать в гонках Формулы-1 FIA в этом году. Новый автомобиль Формулы-1 Aston Martin AMR22 был представлен на сборочной линии компании в Гайдоне.

Возвращение бренда на вершину автоспорта с командой Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team является ключевым элементом новой эры Aston Martin, поскольку он раскрывает свой потенциал культового ультра-роскошного бренда со 109-летней историей и захватывающая линейка новинок. Подчеркнув инженерное мастерство Aston Martin, на мероприятии, посвященном запуску AMR22, были представлены три новейших члена портфолио высокопроизводительных продуктов Aston Martin. Самый мощный в мире роскошный внедорожник, DBX707, и две модели, в которых используются технологии Формулы-1, бескомпромиссный гиперкар Aston Martin Valkyrie AMR Pro и гибридный суперкар со средним расположением двигателя Valhalla. Aston Martin AMR22 окрашен в новую зеленую окраску Aston Martin Racing Green 2022 года, воспевающую традиционные гоночные цвета Aston Martin и славное спортивное наследие.