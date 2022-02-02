Представлен новый электромобиль BYD Han EV с увеличенным запасом хода до 715 км

BYD работает над новой обновленной моделью своего электромобиля Han EV. Но перед его запуском Министерство промышленности и информационных технологий поделилось списком последней партии моделей транспортных средств (NEV), в котором была раскрыта некоторая интересная информация о грядущем электромобиле.

Согласно отчету, максимальный запас хода нового Han EV был увеличен до 715 километров. Кроме того, китайский производитель автомобилей, также планирует выпустить еще одну модель с запасом хода 610 километров. Оба новых варианта будут оснащены аккумуляторной батареей на 85,44 кВтч. Версия с запасом хода 610 километров оснащена двумя двигателями: один спереди а другой сзади. Первый имеет максимальную мощность 180 кВт, а второй 200 кВт и максимальным крутящим моментом 350 Нм. Модель с запасом хода 715 км оснащена только одним передним двигателем с максимальной мощностью 180 кВт и максимальным крутящим моментом 350 Нм.

В отчете говорится, что автомобиль будет иметь дизайн, аналогичный своему предшественнику.