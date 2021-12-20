Представлен новый гоночный автомобиль Porsche Le Mans 24

Porsche представила новый гоночный автомобиль Porsche Le Mans 24, который будет выпущен в 2023 году.

Расширение клиентских спортивных мероприятий и интенсивная подготовка к новой программе LMDh теперь добавлены в график мероприятий. «Автоспорт всегда играл особую роль в корпоративной стратегии Porsche, и вот уже более 70 лет мы используем гоночный этап как полигон для тестирования наших новейших технологий. Сегодня перед нами стоят большие задачи - как в спортивном, так и в организационном плане. Мы полны решимости играть активную роль в формировании будущего, сохраняя при этом нашу ДНК автоспорта », - сказал Оливер Блум, председатель правления Porsche AG на цифровой Porsche Night of Champions.

Комментарии и отзывы Porsche Le Mans 24
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