Представлен новый концепт-кар Renault на водороде

Renault выпустила тизерную фотографию и некоторые подробности о новом водородном концепт-каре. Этот новый водородный концептуальный автомобиль Renault будет представлен в мае, однако Renault пока не назвала конкретную дату его презентации в мае.

Эта уникальная концепция воплощает обязательства Группы в области устойчивого развития и интерпретирует их для бренда Renault в интересах устойчивой, безопасной и инклюзивной мобильности. Этот беспрецедентный концепт-кар с водородным двигателем воплощает в себе траекторию обезуглероживания Группы и бренда Renault, а также их прогресс в области экономики замкнутого цикла, переработанных и перерабатываемых материалов. Этот концептуальный автомобиль, разработанный под руководством Жиля Видаля, директора по дизайну Renault, является частью недавно объявленной цели компании по достижению 100-процентного перехода на экологически чистую к 2030 году.