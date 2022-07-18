Представлен новый кроссовер Cowin i-FA01

Бренд Cowin, ранее принадлежавший Chery представил новый кроссовер Cowin i-FA01.

Автомобиль Cowin i-FA01 выполнен в спортивном стиле. Модель получила светодиодное освещение, крупную решетку радиатора, выдвижные дверные ручки, панорамную крышу, камеры кругового обзора и парктроник. В салоне имеется цифровая приборная панель с большим дисплеем. Cowin i-FA01 - семиместный кроссовер.

Что касается мощности, кроссовер предлагает турбированные двигатели SQRF4J16 (1,6 л) и SQRF4J20 (2,0 л) последнего поколения семейства Acteco, которые известны по моделям Chery Tiggo 8 Pro и премиальным Exeed.

Цена кроссовера не раскрыта.
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