Представлен новый кроссовер-внедорожник Mazda CX-60

Mazda запустила в Европе свой новый кроссовер-внедорожник Mazda CX-60, который представляет собой подключаемый гибрид, оснащенный электродвигателем и 2,5-литровым бензиновым двигателем.

Обладая выдающимися экологическими характеристиками и показателями безопасности, отвечающими строгим стандартам современного общества, CX-60 представляет собой двухрядный внедорожник среднего размера, который позволяет водителю наслаждаться не только повседневным вождением, но и поездками на дальние расстояния. Кроме того, Mazda взяла на себя задачу вывести Kodo-Soul в дизайне движения на новую высоту, выражая прочность и изысканность в своей форме, используя японское чувство дизайна, которое ценит гармонию с природой.

CX-60 оснащен e-Skyactiv PHEV, первой подключаемой гибридной системой Mazda с 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым бензиновым двигателем и электродвигателем. Дилерские центры Mazda в Европе начали принимать предварительные заказы на модель 8 марта, а продажи должны начаться летом 2022 года.