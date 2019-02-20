Представлен новый мобильный процессор Snapdragon X55

Компания Qualcomm представила свой модем 5G второго поколения для коммерческого развертывания Snapdragon X55.

Новый модем заменяет первый 5G-модем Qualcomm, Snapdragon X50, который дебютировал вместе с платформой Snapdragon 855 в конце 2018 года. X55 приносит массу заметных улучшений по сравнению со своим предшественником и был разработан с нуля для глобального развертывания устройства в рамках интернет-экосистемы на основе 5G. Интегрированный набор микросхем Snapdragon X55 с поддержкой 5G изготовлен по технологии 7 нм и представляет собой многорежимный модем, который может беспрепятственно развертывать сетевое подключение от 2G до 5G. С точки зрения развертывания сети 5G, Snapdragon X55 может работать как в миллиметровом диапазоне, так и в сетях 5G с частотой до 6,0 ГГц , обеспечивая скорость загрузки до 7 Гбит / с и скорость загрузки 3 Гбит / с - значительное увеличение по сравнению с до. Он также охватывает скорости подключения Cat.22 LTE, обеспечивая загрузку гигабитного класса до 2,5 Гбит / с как в дуплексном режиме с частотным разделением (FDD), так и в дуплексном режиме с временным разделением.