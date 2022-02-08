Представлен новый моноблок HP EliteOne 800 G9

HP анонсировала новый моноблок HP EliteOne 800 G9. Он поставляется в двух вариантах: один с 23,8-дюймовым дисплеем, а другой с 27-дюймовым дисплеем. Обе модели имеют разрешение 1080p (FHD).

Продукт отличается минималистичным современным дизайном и веб-камерой в верхней части. В отличие от большинства компьютеров, он также поставляется с дополнительной беспроводной зарядной панелью, встроенной в подставку. Это действительно полезно и помогает пользователям содержать свои столы в чистоте без лишних проводов. Моноблок также имеет поддержку крепления VESA, поэтому при необходимости его можно закрепить на стене. HP EliteOne 800 G9 оснащен процессорами Intel Alder Lake 12-го поколения в сочетании с оперативной памятью DDR5 объемом до 64 ГБ и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью 2 ТБ. Пользователи также могут выбрать дополнительный выделенный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Моноблок работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 11 и поддерживает WiFi 6E, а также Bluetooth 5.2.