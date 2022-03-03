Представлен новый моноблок HP Envy 34

HP выпустила новый моноблок HP Envy 34. HP Envy 34 оснащен широкоэкранным дисплеем и новейшим оборудованием, включая процессор Intel 11-го поколения и графический процессор RTX. HP утверждает, что настольный компьютер специально разработан создателями для создателей.

HP Envy 34 оснащен мощным процессором Intel Core i9-11900 11-го поколения, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Он имеет максимальную тактовую частоту 5,2 ГГц и работает в паре с 8 ГБ графического процессора RTX 3080. Он имеет 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD-накопителя M.2. Он работает на новейшей ОС Windows 11.

HP Envy 34 также поддерживает магнитные камеры и беспроводную зарядку. Он имеет протокол беспроводной зарядки QI со скоростью зарядки до 15 Вт. Поскольку это моноблок, все порты находятся на задней панели экрана. Он имеет порт HDMI, 2 порта Thunderbolt 4, порты USB Type-C, порты USB Type-A, сетевой порт, разъем для наушников и кардридер.