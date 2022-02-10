Представлен новый моноблок PRO AP241Z M5

MSI представила новый моноблок PRO AP241Z M5. PRO AP241Z M5 — это новейший настольный компьютер MSI, оснащенный гибридным процессором Ryzen 5000G. В частности, компания предлагает моноблок либо с Ryzen 3 5300G, либо с Ryzen 5 5600G, либо с Ryzen 7 5700G. Для справки, все варианты APU поставляются с чипсетом AMD A520.

Кроме того, MSI включила два слота SO-DIMM, которые поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 2666/3200 МГц, а также отсеки для M.2 и 2,5-дюймовых жестких дисков. В PRO AP241Z M5 отсутствуют выделенные графические процессоры, но все гибридные процессоры Ryzen 5000G содержат встроенные графические процессоры с различным количеством графических ядер. Три варианта APU также имеют TDP по умолчанию 65 Вт, который можно настроить на понижение до 45 Вт.

К сожалению, MSI не включила вход HDMI, что не позволяет использовать PRO AP241Z M5 в качестве внешнего монитора. Согласно MSI, встроенный 23,8-дюймовый дисплей представляет собой панель класса IPS с технологией Anti-Flicker. Дисплей 1080p также не имеет сенсорного слоя. Ожидается, что MSI начнет продавать PRO AP241Z 5M в следующем месяце по цене от 999 до 1199 евро.