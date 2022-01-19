Представлен новый объектив Nikon NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR

Компания Nikon объявила о выпуске своего нового и долгожданного сверхсветосильного телеобъектива с постоянным фокусным расстоянием Nikon NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S по цене 15 499 евро. Разработанный для съемки спорта и дикой природы, объектив с постоянным фокусным расстоянием имеет диафрагму всего f/2,8 и фокусное расстояние 400 мм, а также оснащен встроенным 1,4-кратным телеконвертером, который после активации обеспечивает фокусное расстояние 560 мм.

Объектив разработан, чтобы дать фотографам все преимущества в полевых условиях, NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S также может похвастаться впечатляюще легкой конструкцией, которая упрощает работу с этим супертелеобъективом. Прочный и идеально сбалансированный объектив полностью герметизирован вокруг всех движущихся частей, а его центр тяжести смещен назад для более стабильной работы. Элементы управления можно настроить для идеальной настройки в любой ситуации, в том числе путем назначения функций кольцу FN на объективе.