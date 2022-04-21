Представлен новый пикап Renault Oroch

Южноамериканское подразделение Renault представило обновленный пикап Oroch, который создан на базе Duster первого поколения. Автомобиль производится в Бразилии с 2015 года. В этой стране новая модель предлагается по цене от 23 тысяч долларов.

Рестайлинговый Renault Oroch получил новую решетку радиатора, обновленный передний бампер, затемненные задние фонари и 16-дюймовые колеса. Также автомобиль получил новые рейлинги на крыше и пластиковое покрытие грузовой платформы. Внутри появились воздуховоды и блок климат-контроля от Duster второго поколения. Также автомобиль получил приборную панель в стиле кроссовера Captur и большой экран мультимедийно-развлекательного комплекса.

Пикап Renault Oroch оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с. и 6-ступенчатая механическая коробка передач. Также есть версия с турбированным 1,3-литровым двигателем мощностью 170 л.с. с вариатором. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 189 км/ч.

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