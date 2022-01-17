Представлен новый внедорожник Porsche Cayenne Platinum Edition

Компания Porsche выпустила обновленную версию одного из своих специальных внедорожников Cayenne — нового Porsche Cayenne Platinum Edition. Porsche Cayenne Platinum Edition 2022 года будет доступен в различных моделях, включая Cayenne, Cayenne E-Hybrid и Cayenne S. Модели Platinum Edition также будут доступны в версиях купе и внедорожниках.

Новая модель Cayenne Platinum Edition оснащена 21-дюймовыми колесами RS Spyder Design, спортивными выхлопными патрубками и другими элементами, придающими автомобилю более спортивный вид. Porsche предлагает новую модель в различных цветах, включая Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue и специальный цвет Crayon.

Cayenne Platinum Edition также поставляется с расширенным оборудованием в стандартной комплектации. Она включает в себя светодиодные фары, в том числе систему динамического освещения Porsche (PDLS), систему панорамной крыши, защитное стекло, Bose®, систему объемного звучания, окружающее освещение, кожаные спортивные сиденья с регулировкой по восьми параметрам, герб Porsche на передних и задних подголовниках и аналоговые часы на приборной панели.

Изысканный и эксклюзивный внешний вид Cayenne Platinum Edition характеризуется многочисленными характерными для модели деталями с матовой отделкой Platinum. Вставки в планках воздухозаборников спереди, надпись Porsche, встроенная в светодиодную полосу задних фонарей, обозначение модели сзади и стандартные 21-дюймовые колеса RS Spyder Design, которые изготовлены исключительно для версии Platinum Edition. Спортивные выхлопные патрубки и отделка боковых окон черного цвета еще больше подчеркивают спортивный и элегантный вид специальной серии.

Комментарии и отзывы Porsche Cayenne Platinum Edition
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