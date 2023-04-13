Представлен объектив 7Artisans 15mm F/4

Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент широкоугольных объективов моделью 7Artisans 15mm F/4, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E, Nikon Z, Canon RF и L-mount. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F4 и минимальным F22, углом обзора 114°, оптической схемой из 13 элементов в 9 группах, включая 3 сверхнизкодисперсные, 2 асферические и 5 линз с высоким показателем преломлением, минимальной дистанцией для фокусировки 40 см, кольцами для управления фокусировкой и диафрагмой, резьбой для светофильтра 77 мм, металлическим корпусом и массой 536 граммов. Цена объектива составляет 360 долларов.

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