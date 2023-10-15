Представлен объектив 7Artisans 9mm F/5.6

Компания 7Artisans пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью 7Artisans 9mm F/5.6, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E, Canon RF, Nikon Z и L-mount. Новинка характеризуется углом обзора в 132 градуса, ручной фокусировкой, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, пятилепестковой диафрагмой с максимальным значением F/5.6 и минимальным F/22, конструкцией из 16 линз в 12 группах, включая два асферических и два ED-элемента, кольцами для управления фокусировкой и диафрагмой, массой 463 грамма, длиной 78 мм и шириной 55 мм. Объектив уже появился в продаже по цене в 480 долларов.