Представлен объектив AstrHori 40mm F/5.6 для Fujifilm GFX

Компания AstrHori пополнила ассортимент объективов моделью AstrHori 40mm F/5.6, которая предназначена для среднеформатных беззеркальных камер Fujifilm GFX. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 40 мм (32 мм в 35-мм эквиваленте), пятилепестковой диафрагмой с максимальным значением F/5.6 и минимальным F/22, атмосферным боке в виде пятиугольной звезды при диафрагме F/8, минимальной дистанцией для фокусировки 41 см, массой 333 грамма, оптической конструкцией из 7 элементов в 5 группах, резьбой для светофильтров 62 мм, равномерным, точным и плавным кольцом фокусировки, а также ступенчатой конструкцией между кольцом фокусировки и кольцом диафрагмы во избежание случайных прикосновений. Объектив уже доступен для покупки по цене в 290 долларов.

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