Представлен объектив Fujifilm XF 50 мм f/1

Помимо анонса камеры X100V компания Fujifilm показала сегодня три новых объектива, самым интересным из которых является Fujifilm XF 50 мм f/1. Это светосильный портретный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм,77-мм резьбой светофильтра и защитой от атмосферных воздействий.

Также производитель показал объективы GF 30 мм f/3,5 и GF 80 мм f/1,7 для среднеформатных камер с креплением GFX. Первый характеризуется ЭФР около 24-мм, резьбой светофильтра в 58 мм, маркировкой WR для защиты от атмосферных воздействий и диафрагмой f/3,5–f/32. Второй является одним из самых светосильных объективом в системе GFX – его эквивалентное фокусное расстоянием равно 63-мм. Диаметр резьбы для фильтров составляет 77-мм. К сожалению, полные характеристики, цены и даты начала продаж пока не сообщаются.