Представлен объектив HD Pentax-D FA* 85mm F1.4ED SDM AW

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью HD Pentax-D FA* 85mm F1.4ED SDM AW, который предназначен для зеркальных фотоаппаратов Pentax с креплением K. Новинка характеризуется новым ультразвуковым двигателем с прямым приводом кольцевого типа, 9-лепестковой диафрагмой с электромагнитным управлением, который совместим с камерами K-1 Mark II, K-1, K-3 II, K-3, KP, K-70, K-50, K-S2 и K-S1, оптической схемой из 12 элементов в 10 группах (1 асферический и 3 элемента ED), минимальным расстоянием фокусировки 0,85 м, максимальным увеличением 0,12x, внутренней фокусировкой, размером фильтра 82 мм, диаметром 95 мм, длиной 124 мм и массой 1255 г. Объектив появится в продаже в середине июня по цене в 1900 долларов.