Представлен объектив HD Pentax-D FA Macro 100mm F/2.8 ED AW

Компания Ricoh пополнила ассортимент объективов моделью HD Pentax-D FA Macro 100mm F/2.8 ED AW, которая выйдет в черной и серебристой (ограниченной) расцветках. Новинка характеризуется пыле- и влагозащитой типа AW (All Weather), оптической схемой с одной линзой со сверхнизкой дисперсией ED (Extra-low Dispersion) и двумя элементами из стекла с аномально низкой дисперсией (Anomalous Dispersion Glass), многослойным просветлением HD, системой фокусировки FREE, корпусом с алюминиевыми деталями, системой быстрой фокусировки PENTAX Quick-Shift для мгновенного переключения режима фокусировки, расстоянием для фокусировки 13 сантиметров, круглой диафрагмой и покрытием SP переднего оптического элемента для защиты от пятен и пыли.