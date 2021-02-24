Представлен объектив Laowa 11mm F4.5 FF RL для Canon RF

Компания Venus Optics пополнила ассортимент полнокадровых мануальных объективов моделью Laowa 11mm F4.5 FF RL для беззеркальных камер с креплением Canon RF. Ранее этот объектив уже вышел для камер с байонетами Leica M, Leica L, Nikon Z и Sony E. Как и версия для Leica M, новинка оценена в 800 долларов, в то время как другие варианты обойдутся в 700 долларов.

Объектив характеризуется фокусным расстоянием 11 мм, диафрагмой f/4,5-f/22, углом поля зрения 126°, оптической схемой из 14 элементов в 10 группах (2 асферических и 3 элемента из стекла со сверхмалой дисперсией), 5-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 19 см, максимальным увеличением 0,1x, диаметром для фильтра 62 мм, диаметром 63,5 мм, длиной 58 мм и массой 254 г.
Комментарии и отзывы Laowa 11mm F4.5 FF RL
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