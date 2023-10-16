Представлен объектив Laowa 8-16mm F/3.5-5 Zoom CF

Компания Venus Optics пополнила ассортимент сверхширокоугольных зум-объективов моделью Laowa 8-16mm F/3.5-5 Zoom CF, который предназначен для беззеркальных камер формата APS-C с креплениями Sony E, Fujifilm X, Nikon Z, Canon RF и Canon EF-M. Новинка характеризуется изображением с углом обзора 82.8-120.9 градусов, минимальной дистанцией для фокусировкой 20 см, 5-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/3.5(5) и минимальным F/16, массой 463 грамма, размерами 88.4:88.53 мм, оптической конструкцией из 16 элементов в 12 группах, включая 2 асферические линзы и 2 линзы со сверхнизкой дисперсией, максимальным коэффициентом увеличения 0.125X и резьбой для светофильтров 86 мм. Цена объектива составляет 550 долларов.