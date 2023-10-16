Представлен объектив Laowa 8-16mm F/3.5-5 Zoom CF

Компания Venus Optics пополнила ассортимент сверхширокоугольных зум-объективов моделью Laowa 8-16mm F/3.5-5 Zoom CF, который предназначен для беззеркальных камер формата APS-C с креплениями Sony E, Fujifilm X, Nikon Z, Canon RF и Canon EF-M. Новинка характеризуется изображением с углом обзора 82.8-120.9 градусов, минимальной дистанцией для фокусировкой 20 см, 5-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/3.5(5) и минимальным F/16, массой 463 грамма, размерами 88.4:88.53 мм, оптической конструкцией из 16 элементов в 12 группах, включая 2 асферические линзы и 2 линзы со сверхнизкой дисперсией, максимальным коэффициентом увеличения 0.125X и резьбой для светофильтров 86 мм. Цена объектива составляет 550 долларов.

Leica представила камеру мгновенной печати Sofort 2…
Компания Leica пополнила ассортимент камер мгновенной печати моделью Sofort 2, которая оценена в 300 долл…
Представлен объектив Sigma 100-400mm F/5-6.3 DG DN OS …
Компания Sigma пополнила ассортимент объективов для камер Fujifilm суперзум-моделью Sigma 100-400mm F/5-6…
Стала известна цена дрона DJI Mini 4 Pro…
В сети появились качественные изображения и подробности о дроне DJI Mini 4 Pro, который еще не был предст…
Телеобъектив Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena оценен в $2496…
Компания Nikon пополнила ассортимент телеобъективов моделью Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena, которая предназ…
Представлен кинообъектив Mitakon Speedmaster 50mm S35 T1…
Китайский производитель ZY Optics пополнил ассортимент кинообъективов для камер формата S35 моделями Mita…
Камеру Sony A7C II оценили в $2200 …
Компания Sony официально представила компактную беззеркальную камеру Sony Alpha 7C второго поколения, кот…
Камера Panasonic Lumix G9II получит фазовый автофокус…
В сети появились подробности о беззеркальной камере Panasonic Lumix G9II, официальный релиз которой ожида…
Представлен кинообъектив Fujinon Duvo 24-300mm T2.9-4.2…
Компания Fujifilm представила кинообъектив Fujinon Duvo HZK24-300mm, который предназначен для камер фор…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor