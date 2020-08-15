Представлен объектив Meike 25mm F1.8 с креплением Nikon Z

Компания Meike пополнила ассортимент объективов формата APS-C моделью Meike 25mm F1.8, предназначенной для беззеркальных камер с креплением Nikon Z. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 25 мм (ЭФР 38 мм), углом поля зрения 61°, диафрагмой f/1,8- f/16, оптической схемой из 7 элементов в 5 группах, минимальным расстоянием фокусировки 0,25 м, установочным диаметром фильтра 49 мм, диаметром 60,5 мм, длиной 40,9 мм и массой 170 г. В комплект поставки вошли передняя и задние крышки, салфетка и чехол. Цена объектива на сайте Meike составляет 75 долларов.