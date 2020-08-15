Представлен объектив Meike 25mm F1.8 с креплением Nikon Z

Компания Meike пополнила ассортимент объективов формата APS-C моделью Meike 25mm F1.8, предназначенной для беззеркальных камер с креплением Nikon Z. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 25 мм (ЭФР 38 мм), углом поля зрения 61°, диафрагмой f/1,8- f/16, оптической схемой из 7 элементов в 5 группах, минимальным расстоянием фокусировки 0,25 м, установочным диаметром фильтра 49 мм, диаметром 60,5 мм, длиной 40,9 мм и массой 170 г. В комплект поставки вошли передняя и задние крышки, салфетка и чехол. Цена объектива на сайте Meike составляет 75 долларов.

Комментарии и отзывы
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Новости:
В игровом магазине Epic Games Store теперь есть моды для игр

Игровой магазин Epic Games Store постепенно расширяет возможности, предлагая пользователям новые функции....
Игра Fast & Furious: Crossroads появилась в магазине Steam

Игра Fast & Furious: Crossroads расширяет вселенную Fast & Furious, где Торрето, Летти и Роман Пирс попад...
В Fortnite появятся управляемые машины

Хорошая новость для поклонников Fortnite, Epic Games поделилась датой появления машины в игре. ...
Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышкаОбзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышка
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Представлен монитор LG 27QN880 с креплен...
Представлен монитор LG 27QN880 с крепленКомпания LG представила монитор 27QN880, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 п...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy Note ...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy Note Многие крупные производители смартфонов стали делать упор на тонкий корпус гаджета при большой диагонали ...
LG дополняет линейку UltraGear новым игр...
LG дополняет линейку UltraGear новым игрLG дополняет линейку UltraGear новым игровым монитор LG UltraGear 27GN950. Монитор обладает шикарным диза...
90-летняя любительница игр попала в Книг...
90-летняя любительница игр попала в КнигЭксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым возрастным игроком в мире 90-летнюю жительницу...
Google запускает функцию Nearby Share на...
Google запускает функцию Nearby Share наКомпания Google наконец-то выпустила Android-версию AirDrop, которая получила название Nearby Share. ...
Intel Xe DG1 слабее конкурентов...
Intel Xe DG1 слабее конкурентовНекоторое время назад, когда видеокарту Intel Xe DG1 только официально анонсировали, многие профессионалы...
XRSpace анонсировала VR гарнитуру XRSpac...
XRSpace анонсировала VR гарнитуру XRSpacНовый стартап проект XRSpace представила первую гарнитуру под названием Mova. Во главе проекта стоит Пите...
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-ст...
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стНа прошлой неделе мы проводили тестирование термобутылки LEXAND LU...
Топовый смартфон Huawei P40 Pro+ вышел в...
Топовый смартфон Huawei P40 Pro+ вышел вКомпания Huawei объявила о скором российском выходе флагманского смартфона Huawei P40 Pro+, который уже п...
Patriot анонсировала новые комплекты опе...
Patriot анонсировала новые комплекты опеPatriot анонсировала новые комплекты памяти Viper Steel объемом 32 Гб. Частотные характеристики от 3000 М...
Canon запустила бесплатное облако для св...
Canon запустила бесплатное облако для свCanon запустила облачную платформу, которая соединяет камеры Canon с ПК, смартфонами и внешними веб-служб...
Captain America добавлен в Fortnite...
Captain America добавлен в Fortnite Fortnite продолжает вносить в игру разнообразие. Продолжая традицию Marvel, в игру был добавлен Капитан ...
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкойОбзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкой
Обзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингомОбзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингом
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor