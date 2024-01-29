Представлен объектив Meike 50mm F/1.8

Компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 50mm F/1.8, которая предназначена для полнокадровых камер с креплением Sony E и Nikon Z. Новинка характеризуется системой автофокусировки посредством STM-привода, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8 и минимальным F/16, оптической схемой из 11 линз в 7 группах, углом обзора по диагонали 46.4°, по горизонтали 39.4°, по вертикали 26.8°, минимальным расстоянием для фокусировки 63 см, переключателем режима фокусировки, кольцом управления фокусировкой, резьбой для светофильтра 58 мм и комплектной блендой. Цена объектива составляет 160 долларов. Продажи версии для камер Sony стартуют в следующем месяце. Есть вероятность, что объектив будет выпущен и для полнокадровых беззеркальных камер Canon.

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