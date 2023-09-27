Представлен объектив Meike AF 85mm F/1.4 для Sony E

Компания Meike пополнила ассортимент светосильных объективов моделью Meike AF 85mm F/1.4, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E и Nikon Z. Новинка характеризуется системой автофокусировки, минимальным расстоянием для фокусировки 98 см, резьбой для светофильтра 77 мм, оптической конструкцией из 13 линз в 8 группах с многослойным покрытием для лучшей цветопередачи, 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, разъемом USB Type-C для обновления прошивки, кольцами фокусировки и диафрагмы, функциональной кнопкой и переключателем режима фокусировки. Вариант для камер Sony E станет доступен для покупки в середине октября, а для Nikon Z – в конце октября. Цена объектива составляет 470 долларов.

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