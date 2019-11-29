Представлен объектив Mitakon Creator 85mm f/2.8 1-5X Super Macro

Компания Zhong Yi Optics пополнила ассортимент объективов моделью Mitakon Creator 85mm f/2.8 1-5X Super Macro, которая оценена в 499 долларов. Новинка характеризуется съемкой с увеличением от 1x до 5x (пятикратное увеличение при расстоянии в 100 мм), ручной фокусировкой, значениями диафрагмы от f/2,8 до f/32, конструкцией из 12 элементов в 8 группах,9-лепестковой диафрагмой, диаметром фильтров 58 мм, диаметром 67 мм, длиной 122 мм и массой 750 г. Объектив выпущен для камер с байонетом Canon EF, Canon EOS M, Fuji X, Micro Four Thirds, Nikon F, Pentax K, Sony A и Sony E.