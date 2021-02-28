Представлен объектив Musashi Takumi 29-120mm T2.9 PL

Компания Musashi Optical System Co. пополнила ассортимент кинообъективов полнокадровой моделью Musashi Takumi 29-120mm T2.9 PL. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 29-120 мм, коэффициентом увеличения 4.1x, отсутствием «дыхания» фокусировки, 9-лепестковой диафрагмой 2.9, совместимостью сенсора от полного кадра до 40.96:21.60 мм, креплением PL-mount, минимальным расстоянием для фокусировки 1.2 м, вращением кольца фокусировки на 280 °, кольца масштабирования на 160 °, кольца диафрагмы на 70,7 °, диаметром 136 мм, длиной 370 мм и массой 7,5 кг. При этом пока не сообщается о стоимости новой оптики. Объектив появится в продаже в мае-июне этого года, но цена пока не сообщается.