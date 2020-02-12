Представлен объектив Nikkor Z 20mm f/1.8 S

Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых объективов для беззеркальных камер Nikkor Z сверхширокоугольной моделью Nikkor Z 20mm f/1.8 S, которая может похвастаться быстрой, плавной и бесшумной автофокусировкой, а также защитой от пыли и влаги. Новинка характеризуется оптической схемой из 14 элементов в 11 группах, включая 3 асферических элемента и 3 элемента ED, диафрагмой f/1,8-f/16, минимальным расстоянием фокусировки 0,2 м, максимальным увеличением 0,19x, 9-лепестковой диафрагмой, диаметром фильтров 77 мм, диаметром 85 мм, длиной 109 мм и массой 505 г. Объектив появится в продаже в марте по цене в 1050 долларов.