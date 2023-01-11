Представлен объектив Panasonic Lumix S 14-28mm F/4-5.6 L Macro

Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью Lumix 14-28mm F/4-5.6 Macro, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом L-Mount. Новинка характеризуется фокусным расстояние 14-28 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 14.9 см, почти полным отсутствием «дыхания» фокуса, оптической конструкцией из 14 элементов в 10 группах, относительным отверстием от 1:4-1:5.6 до F/22, максимальным коэффициентом увеличения 5, 7-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 77 мм, шаговым мотором фокусировки, переключателем режима фокусировки, защитой от пыли и влаги, а также массой 345 граммов. Объектив станет доступен для покупки в феврале по цене в 800 долларов.