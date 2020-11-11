Представлен объектив Pergear 12mm f/2

Китайский производитель Pergear представил широкоугольный объектив 12mm f/2 для беззеркальных камер формата APS-C с креплениями Sony E, Fujifilm X, Nikon F и M4/3. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 12 мм (18 мм в 35-мм эквиваленте), углом поля зрения 97°, оптической схемой из 12 элементов в 9 группах, в том числе 2 асферических и 2 элемента с высоким показателем преломления, диафрагмой f/2-f/22, 10-лепестковой (скругленные) диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, диаметром 66 мм, длиной 59,5 мм и массой 300 граммов. Цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.

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