Представлен объектив Rockstar 40mm F/5.6 для Leica M

Китайская компания Rockstar пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Rockstar 40mm F/5.6, которая предназначена для камер Leica M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 40 мм, сопряжением с дальномером, 5-лепестковой диафрагмой, максимальной диафрагмой 1:5.6, минимальной диафрагмой 1:22, минимальным расстоянием для фокусировки 40 см, оптической конструкцией из 7 элементов в 5 группах, резьбой для светофильтра 46 мм и массой 144 грамма. Объектив уже доступен для покупки по цене в 230 долларов или 16 тысяч рублей с бесплатной доставкой в Россию на всем известной китайской торговой площадке.