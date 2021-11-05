Представлен объектив Samyang 50mm F/1.4 FE II

Компания Samyang пополнила ассортимент объективов вторым поколением Samyang AF 50mm F/1.4 FE, предназначенным для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется массой 420 граммов, длиной 88,9 мм , улучшенной оптической схемой из 11 элементов в 8 группах, быстрой и бесшумной автофокусировкой на основе шагового двигателя, минимальным «дыханием фокусировки», 9-лепестковой диафрагмой, углом обзора 45.7˚, минимальным расстоянием для фокусировки 40 см, наличием переключателя, резиной с микрорельефом, защитой от атмосферных воздействий. Объектив появится в продаже в начале следующего месяца по цене в 600 фунтов стерлингов.

Комментарии и отзывы Samyang 50mm F/1.4 FE II
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