Представлен объектив Sigma 105mm F1.4 DG HSM | Art

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью 105mm F1.4 DG HSM | Art, который она сама нарекла «мастером боке». Если что, таким термином называют размытие изображения вне зоны резкости. Отметим, что новинка стала самым длиннофокусным объективом в линейке Art, которая может похвастаться максимальной диафрагмой F/1,4 и защитой от пыли и влаги. Объектив будет выпущен для камер Sigma, Nikon, Canon и Sony (крепление E).

Итак, объектив характеризуется фокусным расстоянием 105 мм, углом поля зрения 23,3º, конструкцией из 17 элементов в 12 группах, максимальной диафрагмой F/1,4, минимальной диафрагмой F/16, минимальной дистанцией фокусировки 0,1 м, максимальным увеличением 1:8,3, количеством лепестков диафрагмы 9, а также установочным диаметром фильтра в 105 мм. Длина новинки равны 131,5 мм, диаметр 115,9 мм, а масса – 1645 г.