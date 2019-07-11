Представлен объектив Sigma 35mm F1.2 DG DN Art

Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 35mm F1.2 DG DN Art, предназначенной для беззеркальных камер с креплениями L и E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, максимальной диафрагмой f/1,2, конструкцией из 17 элементов в 13 группах, включая три элемента из стекла SLD и три асферических элемента, 11-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 0,30 м, максимальным увеличением 0,2х, диаметром 88 мм, длиной 136 мм и массой в 1090 г. Объектив должен появиться в продажу в этом месяце по цене 1499 долларов.