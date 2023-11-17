Представлен объектив Sigma 70-200mm F/2.8 DG DN OS Sports

Компания Sigma пополнила ассортимент телеобъективов моделью 70-200mm F/2.8 DG DN OS Sports, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E и L-mount. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 20 линз в 15 группах (включая 6 элементов FLD, 2 элемента SLD и 3 асферических элемента), углом обзора 34.3° -12.3°, 11-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8, минимальным расстоянием для фокусировки 65 см и 100 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:5.2 на 200 мм, массой 1345 граммов, минимальным эффектом “дыхания” фокусировки, обновленной системой стабилизации с эффективностью в 7.5 ступеней на коротком конце и 5.5 ступеней на дальнем, системой автофокусировки с двойным HLA линейным приводом, кольцом диафрагмы и несколькими переключателями. Цена объектива составляет 1500 долларов.

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