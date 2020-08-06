Представлен объектив Sigma 85mm F1.4 DG DN Art

Как и было обещано, сегодня компания Sigma представила объектив Sigma 85mm F1.4 DG DN Art, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с креплением L и Sony E. Объектив появится в продаже в текущем месяце по цене в 1200 долларов. Новинка характеризуется быстрой автоматической фокусировкой, оптической схемой из 15 элементов в 11 группах, минимальным расстоянием фокусировки 0,85 м, максимальным увеличением 0,12x, 11-лепестковой диафрагмой (скругленной), диаметром для фильтров 77 мм, диаметром 82,8 мм, длиной 94,1 мм и 96,1 мм (для Sony E), массой 630 г и 625 г (Sony E), а также защитой от пыли и брызг.

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