Представлен объектив Sony 10-20mm F/4 PZ

Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью 10-20mm F/4 PZ, которая предназначена для кропнутых и полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 10-20 мм (15-30 мм в 35-мм эквиваленте), оптической конструкцией из трех асферических, двух низкодисперсионных, одного ED ASP и двух ED ASP элементов, внутренней фокусировкой, внутренним трансфокатором, двойными линейными двигателями для быстрой и точной фокусировки, массой 175 граммов, относительным отверстием 1:4-1:22, минимальной дистанцией для фокусировки 13 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:5.55, технологией Smooth Motion Optics для минимизации эффекта «дыхания фокуса» и резьбой для светофильтра 62 мм. Объектив станет доступен для покупки в июле по цене 750 долларов.

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