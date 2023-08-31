Представлен объектив Sony 16-35mm F/2.8 G-Master II

Компания Sony пополнила ассортимент зум-объективов моделью Sony 16-35mm F/2.8 G-master II, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных с байонетом Sony E. Новинка характеризуется массой 547 граммов, защитой от атмосферных воздействий, четырьмя линейными приводами автофокусировки (XD), компенсацией эффекта «дыхания» фокусировки», минимальным расстоянием для фокусировки 22 см, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8 и резьбой для светофильтра 82 мм. Объектив появится в европейской продаже уже в следующем месяце по цене 2700 евро.