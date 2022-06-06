Представлен объектив Sony E 11mm F/1.8

Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью E 11mm F/1.8, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 11 мм (16.5 мм в 35-мм эквиваленте), оптической конструкцией с тремя асферическими элементами, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, минимальной дистанцией для автофокусировки 12 см и ручной фокусировки 15 см, относительным отверстием 1:1.8-1:22, максимальным коэффициентом увеличения 1:5 (с ручной фокусировкой) и 1:7.7 (с автоматической фокусировкой), линейным мотором фокусировки, технологией Smooth Motion Optics (SMO) для устранения эффекта «дыхания фокуса», программируемой клавишей, резьбой для светофильтра 55 мм и массой 179 граммов. Объектив появится в продаже в июле по цене 550 долларов.