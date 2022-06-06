Представлен объектив Sony E 11mm F/1.8

Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью E 11mm F/1.8, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 11 мм (16.5 мм в 35-мм эквиваленте), оптической конструкцией с тремя асферическими элементами, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, минимальной дистанцией для автофокусировки 12 см и ручной фокусировки 15 см, относительным отверстием 1:1.8-1:22, максимальным коэффициентом увеличения 1:5 (с ручной фокусировкой) и 1:7.7 (с автоматической фокусировкой), линейным мотором фокусировки, технологией Smooth Motion Optics (SMO) для устранения эффекта «дыхания фокуса», программируемой клавишей, резьбой для светофильтра 55 мм и массой 179 граммов. Объектив появится в продаже в июле по цене 550 долларов.

Камера Sony A7R V получит 61-Мп сенсор…
Профильное издание Photo Rumors поделилось подробностями о характеристиках полнокадровой беззеркальной ка…
Duovox представила камеру Mate Pro…
Duovox представила камеру Mate Pro. Поставки камеры начнутся в октябре. …
Объектив Meike 7.5mm F/2.8 Fish-Eye оценен в $150…
Компания Meike пополнила ассортимент объективов типа «рыбий глаз» моделью Meike 7.5mm F/2.8, который пред…
Система наблюдения за подводной фауной NOUS Raspberry Pi…
Исследователи из Афинского национального технического университета разработали систему наблюдения за подв…
Объектив Laowa 17mm T1.9 MFT Cine оценен в $400…
Компания Venus Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Laowa 17mm T1.9 MFT Cine, которая пред…
Камеру Canon EOS R7 выпустит до конца года…
Сетевые источники сообщают о том, что полнокадровая беззеркальная камера Canon EOS R7 будет представлена …
Представлен объектив Lensbaby Soft Focus II…
Компания Lensbaby добавила в свой ассортимент новый объектив Soft Focus II с фиксированным фокусным расст…
Представлен объектив Tokina SZ 33mm F/1.2 для Sony и Fuji…
Японский производитель оптики Tokina пополнил ассортимент объективов моделью Tokina SZ 33mm F/1.2, котора…
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor