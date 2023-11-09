Представлен объектив Sony FE 300mm F/2.8 GM OSS

Компания Sony пополнила ассортимент телеобъективов моделью Sony FE 300mm F/2.8 GM OSS, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется массой 1470 граммов, оптической конструкцией с линзами Super ED и ED для минимальных хроматических аберраций, покрытием Nano AR Coating II, закругленной 11-лепестковой диафрагмой, двойным линейным мотором автофокусировки XD с улучшенными алгоритмами, системой стабилизацией SteadyShot, четырьмя кнопками, защитой от пыли, грязи и влаги, передней линзой со фтористым покрытием, внутренними элементами из магниевого сплава и совместимостью телеконвертерами Sony. Цена объектива составляет 6000 долларов.

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