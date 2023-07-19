Представлен объектив Sony FE 70-200mm F/4 Macro G OSS II

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых зум-телеобъективов моделью FE 70-200mm F/4 G OSS II, которая станет доступна для покупки уже в этом месяце по цене в 1600 долларов. Новинка пришла на смену выпущенной девять лет назад модели 70-200mm F/4 G OSS. Объектив характеризуется улучшенной системой автофокусировки с четырьмя производительными линейными двигателями X, уменьшенной на 15% массой, минимальной дистанцией для фокусировки 26 см, поддержкой функции компенсации дыхания, оптической схемой их 19 линз в 13 группах, круглой 9-лепестковой диафрагмой, тремя настраиваемыми кнопками, переключателем блокировки зума, переключателем AF/MF, массой 794 грамма и длиной 14.9 см.