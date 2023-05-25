Представлен объектив TTArtisan 100mm F/2.8 x2 Macro

Компания TTArtisan выпустила Tilt-Shift объектив TTArtisan 100mm F/2.8 x2 Macro, который предназначен для беззеркальных камер с байонетом Sony E, Fujifilm X, Nikon Z и Canon RF. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 14 элементов в 10 группах (в том числе с 6 высокопреломляющими линзами), ручной фокусировкой, функциями непараллельной и частичной фокусировки, углом обзора 24°, сдвигом наклона в диапазоне +/- 8° и сдвигом объектива на +/- 6 мм, минимальной дистанцией для фокусировки 0.25 м, максимальным увеличением x2, 12-лепестковой диафрагмой, диаметром светофильтра 67мм, габаритами 72:149 мм и массой от 836 до 854 граммов в зависимости от версии. Цена объектива составляет 390 долларов.