Представлен объектив TTartisan 28mm F/5.6

Китайская компания TTartisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью TTartisan 28mm F/5.6, для полнокадровых камер Leica с байонетом M-mount. Новинка характеризуется оптической схемой из семи элементов в четырех группах, шестилепестковой диафрагмой с максимальным значением 1:5.6 и минимальным 1:22, минимальным расстоянием для фокусировки 100 см, углом обзора 72°, резьбой для светофильтра 37 мм, массой 151 грамм и размерами 51:19 мм. В плане дизайна объектив напоминает модель Leica Summaron-M 1:5.6/28. Цена и дата начала его продаж будут объявлены позже.